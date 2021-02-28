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مفاجأة في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام طلائع الجيش

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:00 ص
بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني
محمد الصو
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش بالدوري العام.

ومن المنتظر أن يظهر محمد شريف مهاجم الفريق، بالتشكيل الأساسي على حساب الكونغولي والتر بواليا، خاصةً أن الأخير ظهر بمستوى متراجع مؤخرًا.

كما يستمر محمود وحيد في قيادة الجبهة اليسرى بالتشكيل الأساسي، مع الاحتفاظ بخدمات أيمن أشرف على دكة البدلاء حسب مجريات المباراة.

ويستضيف الأهلي نظيره طلائع الجيش، مساء اليوم الأحد على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر، بالدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالآتي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: محمود وحيد، ياسر إبراهيم، بدر بانون، محمد هانى.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدى فتحي، جونيور أجايي، مجدي قفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف

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