Advertisements

نجم سان جيرمان يقترب من مغادرة حديقة الأمراء

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:00 ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
علي خلاف
Advertisements
اقترب أحد نجوم الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من الرحيل عن حديقة الأمراء خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

جوليان دراكسلر يقترب من الرحيل عن باريس سان جيرمان

تحدث تقرير صحفي تركي مساء اليوم السبت عن تطور جديد بشأن مستقبل جوليان دراكسلر لاعب الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "فوتوماك" التركية، أن نادي جالطة سراي مهتم بالتعاقد مع جوليان دراكسلر، لاعب سان جيرمان الفرنسي بعد انتهاء الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن النادي التركي يستعد لتقديم عرض رسمي خلال أيام، لضم النجم الألماني جوليان دراكسلر بعد انتهاء عقده مع بي إس جي بنهاية الموسم الجاري.

وأكملت الصحيفة أن رحيل دراكسلر عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بات وشيكا، رغم تلميحات ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي بشأن إمكانية تجديد التعاقد.

الجدير بالذكر أن جوليان دراكسلر صاحب الـ27 عاما يلعب مع الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، منذ يناير الثاني 2017، قادما من فولفسبورج الألماني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دراكسلر باريس سان جيرمان

أخبار تهمك

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التعليم محذرا من الغش: "يستحقوا ما سيحدث لهم"

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بدء تسجيل المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

رد ناري لشقيقة أحمد مكي على شماتة الإرهابية به بعد إصابته بـ "كورونا"

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

منذ ساعة

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يحدد شروطه للبقاء في ميت عقبة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. سقوط شظايا صاروخ باليستي على الرياض

منذ 18 دقيقة

وزير التعليم: أجهزة سيادية ترصد "مافيا" تسريب الامتحانات وسنواجهم (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 7 ساعات

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:54 ص

عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

07:10 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

08:51 م

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

08:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»