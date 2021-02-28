نجم سان جيرمان يقترب من مغادرة حديقة الأمراء

اقترب أحد نجوم الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من الرحيل عن حديقة الأمراء خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





جوليان دراكسلر يقترب من الرحيل عن باريس سان جيرمان





تحدث تقرير صحفي تركي مساء اليوم السبت عن تطور جديد بشأن مستقبل جوليان دراكسلر لاعب الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الفترة المقبلة.





وذكرت صحيفة "فوتوماك" التركية، أن نادي جالطة سراي مهتم بالتعاقد مع جوليان دراكسلر، لاعب سان جيرمان الفرنسي بعد انتهاء الموسم الجاري.





وأوضحت الصحيفة أن النادي التركي يستعد لتقديم عرض رسمي خلال أيام، لضم النجم الألماني جوليان دراكسلر بعد انتهاء عقده مع بي إس جي بنهاية الموسم الجاري.





وأكملت الصحيفة أن رحيل دراكسلر عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بات وشيكا، رغم تلميحات ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي بشأن إمكانية تجديد التعاقد.





الجدير بالذكر أن جوليان دراكسلر صاحب الـ27 عاما يلعب مع الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، منذ يناير الثاني 2017، قادما من فولفسبورج الألماني.



