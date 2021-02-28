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وزارة الصحة توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن التطعيم ضد شلل الأطفال
الأحد 28/فبراير/2021 - 02:31 ص
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ناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين إرسال كل استفساراتهم بشأن الحملة القومية للتطعيم ضد شد الأطفال، لكي ترد عليهم.
وقالت الوزارة في بيان لها: "ابعتولنا كل أسئلتكم واستفساراتكم عن تطعيم مرض شلل الأطفال، وهنرد عليكم من خلال أطباء متخصصين على كل منصات وزارة الصحة والسكان".
وأضافت الوزارة: "الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال مستمرة من يوم 28 فبراير حتى 3 مارس، مجانًا للأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات".
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