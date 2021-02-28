وزارة الصحة توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن التطعيم ضد شلل الأطفال

ناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين إرسال كل استفساراتهم بشأن الحملة القومية للتطعيم ضد شد الأطفال، لكي ترد عليهم.





وقالت الوزارة في بيان لها: "ابعتولنا كل أسئلتكم واستفساراتكم عن تطعيم مرض شلل الأطفال، وهنرد عليكم من خلال أطباء متخصصين على كل منصات وزارة الصحة والسكان".



