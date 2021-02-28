نجم الزمالك يتحدث عن مهاجم مصر الأول حاليا

كشف نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، عن المهاجم المميز الذي يمكن أن تستفيد منه الكرة المصرية لفترة طويلة.





وقال أيمن عبد العزيز نجم نادي الزمالك السابق إن مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي هو المهاجم الأفضل في الكرة المصرية والإفريقية حالياً ولمدة 10 سنوات قادمة .





وأضاف أيمن عبد العزيز في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : أتمنى استمرار تألق مصطفى مع جالاتا سراي و مواصلة تسجيل الأهداف و قيادة الفريق للإنتصارات .





واختتم عبدالعزيز : "إستمرار تألق مصطفى محمد مع جالاتا سراي سيصُب في صالح المنتخب الوطني الأول المُقبل على مباريات هامة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية".



