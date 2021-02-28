تبدأ الثامنة صباحا.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في الجيزة

تنطلق صباح اليوم الأحد الموافق 28/2/2021 ولمدة 4 أيام الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال على مستوى المحافظة بالكامل.





وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال في الفئة العمرية من سن يوم حتى 5 سنوات بالمجان، من خلال الوحدات والمكاتب والمراكز الصحية في إطار خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال .



