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تبدأ الثامنة صباحا.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في الجيزة

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:40 ص
أرشيفية
أرشيفية
إسماعيل منطاوي
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تنطلق صباح اليوم الأحد الموافق 28/2/2021 ولمدة 4 أيام الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال على مستوى المحافظة بالكامل.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال في الفئة العمرية من سن يوم حتى 5 سنوات بالمجان، من خلال الوحدات والمكاتب والمراكز الصحية في إطار خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال .

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم تجهيز فرق تطعيم متخصصة ثابتة ومتحركة من خلال مديرية الشؤون الصحية، والتي ستقوم بالمرور على المنازل والحضانات والميادين والأسواق وأماكن التجمعات البشرية في المراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الصحية لتطعيم الأطفال، حيث أنه تم تجهيز زجاجات الطعوم اللازمة للأطفال المستهدفين بالمحافظة وذلك بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

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