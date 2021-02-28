راموس يترقب مارس القادم

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني شهر مارس المقبل بحماس للحصول على 3 أنباء سارة.





وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن راموس خضع لجراحة في الركبة يوم 6 فبراير الحالي ويغيب حاليًا عن المشاركة مع الملكي في المباريات.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه تأكد غياب راموس عن مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد لكن النجم الإسباني سيعود أمام أتالانتا في مباراة العودة في دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن راموس سيحصل على عقده الجديد مع ريال مدريد في مارس بعد أن اتخذت المفاوضات منعطفًا إيجابيا في الفترة الأخيرة مع فلورنتينو بيريز رئيس الملكي.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن راموس ينتظر المشاركة مع منتخب إسبانيا في فترة التوقف الدولي المقبلة ليكون واحدًا من 3 لاعبين فقط نجحوا في المشاركة مع الماتادور خلال 17 عامًا بالإضافة إلى إيكر كاسياس وريكاردو زامورا.



