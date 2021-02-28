محمد الشرنوبي: ارتحت واتبسطت لما اتجوزت.. ويسرا تعلق





أكد الفنان محمد الشرنوبي، أنه ارتاح وشعر بسعادة بعد الزواج: مضيفًا: "الموضوع مختلف فكنت عديم المسئولية وحياتي كلها بقت أحسن وحاسس أن فيه رزق جالي لمجرد أنى اتجوزت".وسألت يسرا، الشرنوبي ،خلال لقائهما مع النجم أمير كرارة فى برنامج "سهرانين"،على قناة "On": "أهم حاجة غنيت لها؟" ليرد: باقعد أغنيلها وبتحب تسمع مني أي حاجة وبتكون مبسوطة وعملتلها أغنية في كتب الكتاب وعوضتها عن الفرح اللى هي "قلبي ارتاح".يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد الشرنوبي مسلسل لؤلؤ الذى دارت أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر وغيرهم.