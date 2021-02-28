طبيب يحذر: تناول علاج كورونا دون استشارة قد يُؤدي لجلطة

قال الدكتور محمد هلال، الحاصل على الدكتوراه في علم الأدوية والطب الشرعي، إنه لا يوجد تحليل بعينه يساعد على تشخيص مرض فيروس كورونا، ولكن يجري الاعتماد في التشخيص على أعراض فيروس كورونا التي يتعرض لها معظم المصابين.





وأضاف "هلال"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل"، المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، أن من هذه الأعراض ارتفاع درجات الحرارة وخمول في الجسم والإسهال والصداع، مؤكدًا أن التحليل بمفرده لن يثبت أو ينفي أي شيء في هذا الخصوص، حيث قد يكون التحليل جيدًا ولكن المريض مصاب بالأعراض، وإذا لم يأخذ هذا المريض حذره فإنه سينقل العدوى إلى عدد كبير من الناس.





وأوضح أن الأعراض التي تشبه أعراض فيروس كورونا قد تكون نتيجة لكسر في العظام، أي أن التحاليل قد لا تكون دقيقة في الكشف عن فيروس كورونا، محذرًا من حدوث تجلطات على القلب بسبب أدوية السيولة.





وأشار إلى أن الحالات الوبائية في مصر تقل في هذه الفترة، موضحًا استمرار وجود العدوى، التى تحتم اتباع الإجراءات الوقائية لتقليل نسب الإصابات بين الأفراد.



