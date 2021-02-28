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عاجل.. سقوط شظايا صاروخ باليستي على الرياض

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:41 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت قوات الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، مباشرة حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي حوثي على عدة أحياء سكنية في مواقع متفرقة بالرياض.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، لإعادة الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة سادسة باتجاه المملكة، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.

هذا، وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، السبت، اعتراض وتدمير، طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة خميس مشيط بالسعودية.

ويصل عدد الطائرات المفخخة التي اعترضها التحالف يوم السبت، إلى 6 طائرات مسيرة، مشددا على أنه يعترض هذه الطائرات ويتم تدميرها.

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صاروخ باليستي بوابة الفجر الفجر السعودية الحوثيين

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