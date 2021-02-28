حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم 28 فبراير 2021.. "احذر من الحاسدين"

يوافق اليوم 28 فبراير 2021، ميلادية، وهذا اليوم تحمل الأبراج العديد من المفاجآت السارة والأمور الجيدة إلى أصحابها، أما بعض الأبراج الأخرى فقد تحتاج إلى الحفاظ على ثباتها حتى يمر هذا اليوم.





ونستعرض لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم 28 فبراير 2021.





برج الحمل:

مُعالجة المشكلة فى بدايتها مع ثقلها على قلبك أفضل لك من تركها لتتعقّد وتُصبح أكثر ثقلًا، الهرب من المشاكل العائلية أو العمليّة ليس من شِيَمِكْ.





برج الثور:

استعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة، مالا يُدرك كله لا يُترك كله.





برج الجوزاء:

إحاطة شئونك الماليّة بالكتمان والسّريّة تنقذك بمشيئة الله تَعَالى من خسائر ومن عيون المنافسين والحسودين.





برج السّرطان:

لاتقدّم إقتراحات لغيرك إلا عندما يُطلب منك ذلك لتوفّر على نفسك إلصاق تهمة التطفّل بك، أو إحراجك.





برج الأسد:

استماعك لنصائح زوجة - خطيبة لها صفات التنظيم ومهارات القيادة قد يسعادك على تفادى خسائر ثقيلة فلا تستخف بنصائحها.





برج العذراء:

الرومانسيّة تُشعرك أنك تسير وسط السحاب، فى المساء قد ترغب فى الإنعزال لتعيش مع موسيقى حالمة وحيدًا دون إزعاج.





برج الميزان:

الخروج للمتنزّهات والأندية يشحن بطاريتك الفارغة،إحرص على مرافقة زوجتك وأطفالك لكن للأماكن غير المزدحمة والمناسبة لهم فقط.





برج العقرب:

الجواب بيبان من عنوانه، عبارة قد تشعر بها عندما يتم تقديم شخص مشكوك فى نزاهته أو أخلاقه لك، درهم وقاية.





برج القوس:

كلام عطف وحنان أو عبارات تشجيع لن تكلفك شيئًا لكنّها بالمقابل ترفع الحالة المعنويّة لأفراد أسرتك وموظّفيك.





برج الجدي:

الاستمتاع بالكسل أمام التلفزيون تبدو رغبة ملحة،على الأقل لاتتكاسل عن أداء فروضك الدّينيّة وتلبية حاجيات أسرتك اليوميّة.





برج الدّلو:

قد تقوم بفتح علب الشوكلاتة للضيوف والأقارب بسبب نجاح أو حفلة ميلاد أو خطوبة، جولة تسوّق واردة إحرص فيها على أن تشترى ما تحتاجه فقط.





برج الحُوت: