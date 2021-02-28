حظك اليوم.. توقعات برج الحمل 28 فبراير 2021

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توقعات برج الحمل اليوم 28 فبراير 2021

مُعالجة المشكلة فى بدايتها مع ثقلها على قلبك أفضل لك من تركها لتتعقّد وتُصبح أكثر ثقلًا، الهرب من المشاكل العائلية أو العمليّة ليس من شِيَمِكْ.





صفات برج الحمل:

مواليد برج الحمل، يتميزون بالطبيعة الاستقلالية، ويحبون اتخاذ القرارات بأنفسهم، ورغم أنهم يغضبون بسرعة إلا أنه يسامحون سريعا أيضا، وهم يحبون الأطفال، كما يتميزون بالطيبة وحب العدل وكراهية الظلم، ولديهم ثقة عالية بالنفس.



