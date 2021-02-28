Advertisements

حظك اليوم.. توقعات برج الحمل 28 فبراير 2021

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:08 ص
برج الحمل
برج الحمل
Advertisements
تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج الحمل اليوم 28 فبراير 2021
مُعالجة المشكلة فى بدايتها مع ثقلها على قلبك أفضل لك من تركها لتتعقّد وتُصبح أكثر ثقلًا، الهرب من المشاكل العائلية أو العمليّة ليس من شِيَمِكْ.

صفات برج الحمل:
مواليد برج الحمل، يتميزون بالطبيعة الاستقلالية، ويحبون اتخاذ القرارات بأنفسهم، ورغم أنهم يغضبون بسرعة إلا أنه يسامحون سريعا أيضا، وهم يحبون الأطفال، كما يتميزون بالطيبة وحب العدل وكراهية الظلم، ولديهم ثقة عالية بالنفس.

أشهر مواليد برج الحمل: شارلي شابلن، وجيمس كلارك، وتوماس جيفرسون، ووليام ريتش، وهوديني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

توقعات برج الحمل بوابة الفجر برج الحمل الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. بدء تسجيل المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

منذ حوالي 5 ساعات

رد ناري لشقيقة أحمد مكي على شماتة الإرهابية به بعد إصابته بـ "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سقوط شظايا صاروخ باليستي على الرياض

منذ أقل من ساعة

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 8 ساعات

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 15 ساعة

وزير التعليم محذرا من الغش: "يستحقوا ما سيحدث لهم"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك يحدد شروطه للبقاء في ميت عقبة

منذ حوالي 3 ساعات

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

وزير التعليم: أجهزة سيادية ترصد "مافيا" تسريب الامتحانات وسنواجهم (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

حظك اليوم.. توقعات برج الحمل اليوم الأحد 14 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الحمل 16 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الحمل 17 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الحمل 19 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الحمل 20 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الحمل21 فبراير 2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:54 ص

عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

07:10 م

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

08:01 م

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

08:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»