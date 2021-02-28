Advertisements

حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء 28 فبراير 2021

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:07 ص
برج الجوزاء
برج الجوزاء
Advertisements
تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج الجوزاء اليوم 28 فبراير 2021
إحاطة شئونك الماليّة بالكتمان والسّريّة تنقذك بمشيئة الله تَعَالى من خسائر ومن عيون المنافسين والحسودين.

صفات برج الجوزاء:
مواليد برج الجوزاء، يتميزون بالذكاء، وسرعة البديهة، والتجدد في الأفكار، والثقة بالنفس، والقدرة على القيام بأي شيء، والقيام بأكثر من شيء في وقت واحد، حيث يمتلكون العديد من المواهب، إلا أنهم شخصيات هوائية ومزاجيين إلى أبعد حد، ويعانون كثيرًا من آلام الرئة والصدر والأكتاف

أشهر مواليد برج الجوزاء: كونفوشيوس، والملكة فيكتوريا، ومارلين مونرو، وجودي غارلاند، وجون كندي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

توقعات برج الجوزاء بوابة الفجر برج الجوزاء الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. سقوط شظايا صاروخ باليستي على الرياض

منذ أقل من ساعة

وزير التعليم: أجهزة سيادية ترصد "مافيا" تسريب الامتحانات وسنواجهم (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 8 ساعات

رد ناري لشقيقة أحمد مكي على شماتة الإرهابية به بعد إصابته بـ "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك يحدد شروطه للبقاء في ميت عقبة

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التعليم محذرا من الغش: "يستحقوا ما سيحدث لهم"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بدء تسجيل المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

منذ حوالي 5 ساعات

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء اليوم الأحد 14 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء 16 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء 17 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء 19 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء 20 فبراير 2021

حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء 21 فبراير 2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:54 ص

عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

07:10 م

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

08:01 م

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

08:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»