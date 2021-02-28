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حظك اليوم.. توقعات برج القوس 28 فبراير 2021

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:03 ص
برج القوس
برج القوس
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج القوس اليوم 28 فبراير 2021
كلام عطف وحنان أو عبارات تشجيع لن تكلفك شيئًا لكنّها بالمقابل ترفع الحالة المعنويّة لأفراد أسرتك وموظّفيك.

صفات برج القوس:
مواليد برج القوس يتميزون بالعفوية، والقوة والجرأة، ويحبون الرومانسية وفصل الشتاء، والمغامرة وهم كرماء جدا، ولا يكترثون للخسارة، ويثقون بمن حولهم بصورة عمياء وهم ناجحون وقياديون جيدون، ولكن رغم كل هذا أحيانا تنتابه نوبات من القلق.

أشهر مواليد برج القوس: بروس لي، وونستون تشرشل، ومارك توين، ولودوينغ فان بيتهوفين، وولت ديزني.

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