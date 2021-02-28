حظك اليوم.. توقعات برج القوس 28 فبراير 2021

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توقعات برج القوس اليوم 28 فبراير 2021

كلام عطف وحنان أو عبارات تشجيع لن تكلفك شيئًا لكنّها بالمقابل ترفع الحالة المعنويّة لأفراد أسرتك وموظّفيك.





صفات برج القوس:

مواليد برج القوس يتميزون بالعفوية، والقوة والجرأة، ويحبون الرومانسية وفصل الشتاء، والمغامرة وهم كرماء جدا، ولا يكترثون للخسارة، ويثقون بمن حولهم بصورة عمياء وهم ناجحون وقياديون جيدون، ولكن رغم كل هذا أحيانا تنتابه نوبات من القلق.



