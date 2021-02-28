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موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:00 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
محمد الدمتناوي
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تمكن نادي مانشستر سيتي من تحقيق الفوز على نظيره وست هام يونايتد، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف مانشستر سيتي كل من روبن دياز وجون ستونز في الدقائق 30 و 68 على الترتيب، في حين سجل هدف وست هام اللاعب ميكائيل أنطونيو في الدقيقة 43.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 62، يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين تجمد رصيد وست هام عند النقطة 45 في المركز الرابع.

ومن المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي أمام نظيره وولفرهامبتون، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

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مانشستر سيتي رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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