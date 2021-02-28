مفاجأة بشأن ثنائي الزمالك





كشف عضو اللجنة الفنية السابق بنادي الزمالك مفاجأة عن الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي مهاجمي الفريق الأبيض.





وكان الزمالك تعاقد مع سيف الدين الجزيري قادما من صفوف المقاولون العرب، في حين ضم مروان حمدي من المقاصة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.





وقال حسين السيد في تصريحات لبرنامج ’’البريمو’’ عبر قناة "تين": "جلسنا مع باتشيكو المدير الفني للفريق وأبلغنا برغبته في ضم مهاجم لتعويض مصطفى محمد المعار إلى جالاتا سراي التركي ، فتم ترشيح ثلاثة لاعبين ليس من بينهم سيف الجزيري ومروان حمدي .





ويستعد الزمالك لخوض مباراة وادي دجلة مساء غد الإثنين، ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشر من الدوري المصري.



