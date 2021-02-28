محمد ثروت: عادل إمام وقف بجانبي.. وبيومي فؤاد شهبندر الكوميديا





قال الفنان محمد ثروت ان الفنان بيومى فؤاد شهبندر نجوم الكوميديا، مضيفًا: "انا بحب اشتغل معاه لانه عمنا ،





وتابع ثروت خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" علي "الحياة" أن النجم الكبير سمير غانم بمثابة أبوه الروحى.. كما أن الزعيم عادل امام سوبر ستار وهو أول انسان وقف بجانبي في مجال الفن، مضيفًا: "وقفنى على رجلى وأول ما شوفت وشه في مشهد سرحت



