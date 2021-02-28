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محمد ثروت: عادل إمام وقف بجانبي.. وبيومي فؤاد شهبندر الكوميديا
الأحد 28/فبراير/2021 - 03:35 ص
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قال الفنان محمد ثروت ان الفنان بيومى فؤاد شهبندر نجوم الكوميديا، مضيفًا: "انا بحب اشتغل معاه لانه عمنا ،
وتابع ثروت خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" علي "الحياة" أن النجم الكبير سمير غانم بمثابة أبوه الروحى.. كما أن الزعيم عادل امام سوبر ستار وهو أول انسان وقف بجانبي في مجال الفن، مضيفًا: "وقفنى على رجلى وأول ما شوفت وشه في مشهد سرحت
وتابع ثروت انه تغلم م فؤاد المهندس المسرح ازاى و قيمة الجمهور، فيما قال إن إسماعيل ياسين مدرسة الكوميديا دائما ولم يقلده للأسف .
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