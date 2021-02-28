الدفاع المدني السعودي: أضرار مادية بسبب شظايا الصاروخ الباليستي

أعلنت قوات الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، أن تناثر شظايا اعتراض الصاروخ الباليستي على عدة أحياء سكنية بالرياض.





وحسب قناة العربية الإخبارية، فقد أعلنت "الدفاع المدني"، سقوط إحدى الشظايا بأحد المنازل تسبب بأضرار مادية دون وقوع إصابات أو وفيات.





كانت قوات الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، قد باشرت حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي حوثي على عدة أحياء سكنية في مواقع متفرقة بالرياض.





وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، لإعادة الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة سادسة باتجاه المملكة، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.





هذا، وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، اعتراض وتدمير، طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة خميس مشيط بالسعودية.



