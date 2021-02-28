كلوب يجدد الثقة في نجوم ليفربول

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، أنه جدد ثقته في اللاعبين الذين قادوا الريدز لتحقيق أول لقب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 30 عامًا في الموسم الماضي.





وقال كلوب خلال تصريحات المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي: "لا أعتقد أنه وقت إعادة البناء كما أفهم مثل رحيل 6 أو 7 لاعبين وانتهاء عقود والتخلص من لاعبين وإحضار آخرين جدد".





وتابع: "تشكيلة هذا العام لم تحصل على فرصة كافية للعب سويًا، لكن ستحدث القليل من التعديلات".





وأتم: "نتفاعل مع الوضع لكننا نخطط للمستقبل في نفس الوقت، لست متأكدا من إجراء هذه التغييرات في الصيف، ولكننا سنحاول"



