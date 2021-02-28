لجنة الكرة بالأهلي تطالب موسيماني بمنح الفرصة للهداف

طالبت لجنة الكرة بالنادي الأهلى، المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، بمنح المهاجم محمد شريف فرصة المشاركة في المباريات المقبلة.





وكشف مصدر مسؤول داخل لجنة الكرة، ان اللجنة تحدثت مع بيتسو موسيماني، بشأن تثبيت التشكيل الأساسي، وإمكانية التدوير في مراكز الهجوم، ليشارك جميع اللاعبين.





وأشار: ترغب اللجنة في المساواة بين محمد شريف ووالتر بواليا، في مركز المهاجم الصريح، خاصة ان الفريق مُقبل على مباريات قوية في المرحلة المقبلة.





وأختتم: ان اللجنة تريد المساواة بين المهاجمين الثلاثة، محمد شريف، ووالتر بواليا، ومروان محسن، في اللعب بشكل يبرز قدراتهم الهجومية.





وكان شريف أحرز أربع أهداف في بداية الموسم، قبل مجئ الزامبي بواليا في يناير الماضي، مما جعله خارج حسابات موسيماني في التشكيلة الأساسية.



