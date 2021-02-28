المقاولون العرب ينتقد قرارات اتحاد الكرة

وجه مسئولو نادي المقاولون العرب انتقادات كبيرة للجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة في الوقت الحالي.





وقال المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : "اتحاد الكرة حائر في قراراته ، فبعد اقتراح عودة التعاقد مع حراس المرمى الأجانب ، تراجعوا في ذلك ، بالإضافة إلى التفكير في إلغاء تقنية ال var ثم التراجع عن ذلك".





وواصل: "منع الحراس الأجانب قراراً صائباً وأضاف للكرة المصرية الكثير ، فظهر العديد من الحراس المميزين في الدوري المصري الممتاز مثل محمد الشناوي و محمد ابو جبل و محمود جاد و غيرهم".





واختتم: "أتمنى تقليص عدد المحترفين الأجانب إلى 3 بدلاً من 5 ، فالأندية تعاني من ندرة المهاجمين في الفترة الحالية ، وجميع رءوس الحربة المميزين ’’ أجانب ’’ حتى في الدوري الممتاز ’’ ب ’’.



