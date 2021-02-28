ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأحد

تستمر لجولة 24 من بطولة الدوري الإيطالي، اليوم الأحد 28 فبراير، بالعديد من اللقاءات، أبرزها قمة ميلان وروما بملعب الأوليمبيكو.





كما يستضيف إنتر ميلان المتصدر، نظيره جنوى، بينما يواجه نابولي ضيفه بينيفينتو.





وتعادل يوفنتوس أمام مضيفه هيلاس فيرونا بهدف لهدف، بينما تعادل سبازيا مع ضيفه بارما بهدفين لهدفين، وفاز بولونيا بهدفين دون رد على لاتسيو.





وكان من المقرر أن تنطلق الجولة بلقاء يجمع بين تورينو وساسولو أمس الجمعة، إلا أن المباراة تم تأجيلها.





وفيما يلي، ترتيب الدوري الإيطالي قبل بداية مباريات اليوم الأحد.





1- إنتر ميلان 53 نقطة.

2- ميلان 49 نقطة.

3- يوفنتوس 46 نقطة.

4- روما 44 نقطة.

5- أتالانتا 43 نقطة.

6- لاتسيو 43 نقطة.

7- نابولي 40 نقطة.

8- ساسولو 35 نقطة.

9- هيلاس فيرونا 35 نقطة.

10- سامبدوريا 30 نقطة.

11- بولونيا 28 نقطة.

12- جنوى 26 نقطة.

13- أودينيزي 25 نقطة.

14- فيورنتينا 25 نقطة.

15- بينيفينتو 25 نقطة.

16- سبازيا 25 نقطة.

17- تورينو 20 نقطة.

18- كالياري 15 نقطة.

19- بارما 15 نقطة.

20- كروتوني 12 نقطة.



