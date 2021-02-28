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تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي
الأحد 28/فبراير/2021 - 04:30 ص
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الأحد نادي تشيلسي نظيره نادي مانشستر يونايتد ضمنر منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.
وجاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: ميندي.
خط الدفاع: ألونسو، سيلفا، زوما، ازبيلكويتا.
خط الوسط: كانتي، جورجينهو، زياش.
خط الهجوم: مونت، تيمو فيرنر، جيرو.
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