Advertisements

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:30 ص
تشيلسي
تشيلسي
علي ماهر حلمي
Advertisements

يواجه اليوم الأحد نادي تشيلسي نظيره نادي مانشستر يونايتد ضمنر منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وجاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: ميندي.
خط الدفاع: ألونسو، سيلفا، زوما، ازبيلكويتا.
خط الوسط: كانتي، جورجينهو، زياش.
خط الهجوم: مونت، تيمو فيرنر، جيرو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد تشيلسي تشكيل تشيلسي

أخبار تهمك

30 مليون جنيه سعر صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 11 ساعة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش بالدوري

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بدء تسجيل المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التعليم: أجهزة سيادية ترصد "مافيا" تسريب الامتحانات وسنواجهم (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التعليم محذرا من الغش: "يستحقوا ما سيحدث لهم"

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الزمالك يحدد شروطه للبقاء في ميت عقبة

منذ حوالي 5 ساعات

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 11 ساعة

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

منذ حوالي 6 ساعات

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة إشبيلية في دوري أبطال أوروبا

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة بيرنلي بالبريميرليج

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي

تشكيل تشيلسي الرسمي امام وست هام بالبريميرليج

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة أرسنال بالبريميرليج

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:54 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

07:10 م

عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

01:54 ص

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

08:01 م

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

08:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»