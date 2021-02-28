تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي





يواجه اليوم الأحد نادي تشيلسي نظيره نادي مانشستر يونايتد ضمنر منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وجاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: ميندي.

خط الدفاع: ألونسو، سيلفا، زوما، ازبيلكويتا.

خط الوسط: كانتي، جورجينهو، زياش.

خط الهجوم: مونت، تيمو فيرنر، جيرو.



