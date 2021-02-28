بيراميدز يستقر على عرض نجمه للبيع في الميركاتو الصيفي

استقر مسؤولو بيراميدز على عرض النجم الأوغندي عبده لومالا، الجناح الأيسر للفريق الأول بالنادي السماوي للبيع خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





بيراميدز يستقر على رحيل عبده لومالا

ويأتي قرار مسؤولي بيراميدز بالتخلي عن خدمات عبده لومالا، بسبب كثرة إصابات الأوغندي والتي كان آخرها تعرضه للإصابة في غضروف الركبة، وعدم الاستفادة بخدماته الفنية، في الموسم الجاري.





الجدير بالذكر أن النجم الدولي الأوغندي، لم يخوض في أي مباراة رسمية مع نادي بيراميدز هذا الموسم، في ظل ابتعاده عن مستواه الفني وتواجد أكثر من لاعب مميز في مركزه.





وفي سياق آخر يستعد فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز لخوض مباراة نارية أمام المصري البورسعيدي، مساء الثلاثاء المقبل، على أرضية ملعب "استاد الإسكندرية"، ضمن إطار منافسات مؤجلات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري الممتاز.



