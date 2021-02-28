Advertisements

السبب وراء تألق كافاني مع مانشستر يونايتد

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:00 ص
كافاني
كافاني
محمد الدمتناوي
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن السبب وراء تألق النجم الأوروجوياني إدينسون كافاني، مهاجم فريق مانشستر يونايتد، في الملاعب الأوروبية.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن كافاني نجح في تحدي أفضل المدافعين في أوروبا لأكثر من 10 سنوات مع نابولي وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

وتابعت الصحيفة، أن كافاني يحصل على دروس في لعبة البالية، ما جعله يحتفظ بقوته ومرونته رغم أنه في عمر الـ34.

وأشارت الصحيفة، أن هذه اللعبة عملت على زيادة حركة وقوة كافاني، ومنحته الدقة في التحركات وتقوية العضلات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد كافاني رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بدء تسجيل المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

وزير التعليم محذرا من الغش: "يستحقوا ما سيحدث لهم"

منذ حوالي 8 ساعات

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 16 ساعة

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

وزير التعليم: أجهزة سيادية ترصد "مافيا" تسريب الامتحانات وسنواجهم (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع ضد طلائع الجيش بالدوري

منذ حوالي 7 ساعات

30 مليون جنيه سعر صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 11 ساعة

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الزمالك يحدد شروطه للبقاء في ميت عقبة

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:54 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

07:10 م

عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

01:54 ص

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

08:01 م

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

08:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»