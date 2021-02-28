السبب وراء تألق كافاني مع مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن السبب وراء تألق النجم الأوروجوياني إدينسون كافاني، مهاجم فريق مانشستر يونايتد، في الملاعب الأوروبية.





وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن كافاني نجح في تحدي أفضل المدافعين في أوروبا لأكثر من 10 سنوات مع نابولي وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.





وتابعت الصحيفة، أن كافاني يحصل على دروس في لعبة البالية، ما جعله يحتفظ بقوته ومرونته رغم أنه في عمر الـ34.





وأشارت الصحيفة، أن هذه اللعبة عملت على زيادة حركة وقوة كافاني، ومنحته الدقة في التحركات وتقوية العضلات.