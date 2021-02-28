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مدرب الزمالك السابق: لن أعود مجددا للعمل في الدوري المصري

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:00 ص
اليكس ماكليش
اليكس ماكليش
الفجر الرياضي
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كشف الأسكتلندي أليكس ماكليش، مدرب الزمالك السابق، عن موقفه من العودة للعمل في مجال التدريب في مصر.

وقال "ماكليش" في تصريحات تليفزيونية: "سعيد بتجربتي السابقة مع الزمالك"، مؤكدًا أنه يعتبرها من التجارب الإيجابية في مسيرته التدريبة رغم قصر مدتها.

وأكد مدرب الزمالك السابق أنه لن يعود للعمل في الدوري المصري مجددًا، موضحًا أنه قد يقبل بتولى منصب المدير الرياضي.

وأشاد المدرب الاسكتلندي باللاعب المصري، مؤكدًا أنه يمتلك إمكانيات وقدرات فنية عالية، ولكن ينقصه القوة البدنية.

من ناحية أخرى أكد "ماكليش" أن محمد صلاح لاعب مميز ومن العناصر المؤثرة في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أنه يخشى على الريدز بعد رحيله خاصة وأن هذا الأمر حق مشروع لأي لاعب خوض تجربة جديدة.

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