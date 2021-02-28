ميسي يتراجع عن فكرة الرحيل عن برشلونة

لا يزال مصير الأرجنتيني ليونيل ميسي غامضًا مع برشلونة، في ظل اقتراب انتهاء عقد اللاعب مع النادي الكتالوني في الصيف المقبل، وانتشار أنباء قوية حول رغبته في الرحيل عن "كامب نو" في ظل تراجع نتائج الفريق وابتعاده عن المنافسة على البطولات خلال الفترة الحالية.





وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ليونيل ميسي تراجع عن فكرة الرحيل عن برشلونة في الوقت الحالي خاصة بعد استقالة رئيس النادي السابق جوسيب بارتوميو، مشيرة إلى أنه بعد انتهاء انتخابات النادي الكتالوني، سوف يجلس الرئيس الجديد مع النجم الأرجنتيني لمحاولة اقناعه بالبقاء مع الفريق.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ليونيل ميسي يترك الباب مفتوحًا أمام بقائه مع برشلونة، ولكنه يريد مشروعًا رياضيًا قويًا للمنافسة على الألقاب والبطولات، ويرغب في تدعيم الفريق ببعض العناصر المميزة حتى يستعيد الفريق بريقه مجددًا.





وأكدت الصحيفة أن ليونيل ميسي مستاء من الأنباء المتداولة بشأن اقترابه من الرحيل عن برشلونة، مؤكدة أن اللاعب أغلق الباب أمام العروض المقدمة إليه في الوقت الحالي، وينتظر حسم مصيره أولًا مع النادي الكتالوني بعد الانتخابات المقبلة قبل مناقشة أي عروض للرحيل عن البرسا.





ويأمل ميسي البقاء مع نادي برشلونة وختام مشواره الكروي داخل النادي الكتالوني ولكن بشرط توفير ادارة النادي التدعيمات اللازمة والعوامل التي يحتاجها الفريق للنجاح والعودة للمنافسة على البطولات مجددا.



