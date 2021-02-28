سبب تراجع نتائج المقاولون العرب في الدوري

كشف محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب عن سر تراجع الفريق خلال الأونة الأخيرة.





وأكد محمد عادل أن الفريق عانى في بداية الموسم الحالي من إصابة العديد من اللاعبين بفيروس كورونا وهو ما أثر بالسلب على نتائج الفريق .





وأضاف عادل في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : رفضنا رحيل الجهاز الفني للفريق بقيادة عماد النحاس في أكثر من مناسبـة ، كان آخرها عقب الفوز على الجونة 3 – 2 ، وتمسك مجلس الإدارة باستمراره .





واختتم المشرف العام على المقاولون العرب تصريحاته: "أعِد الجميع بتحسُن وضع الفريق خلال الفترة المقبلة" .



