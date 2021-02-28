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المقاولون العرب: مفاوضات الزمالك مع الجزيري لم تستغرق 10 دقائق

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:01 ص
سيف الدين الجزيري
سيف الدين الجزيري
الفجر الرياضي
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كشف محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب مفاجأة بشأن ردة فعل التونسي سيف الدين الجزيري بعد تلقيه عرض من الزمالك رغم وجود أكثر من عرض.

وقال عادل في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : "الجزيري فَضَلَ الإنتقال إلى الزمالك مباشرةً فور وصول عرض رسمي ، كماا أن المفاوضات مع مجلس إدارة الفريق الأبيض لم تستغرق سوى 10 دقائق".

وتابع: "رفضنا رحيل الجهاز الفني للفريق بقيادة عماد النحاس في أكثر من مناسبـة ، كان آخرها عقب الفوز على الجونة 3 – 2 ، وتمسك مجلس الإدارة باستمراره .

واختتم المشرف العام على المقاولون العرب تصريحاته: "أعِد الجميع بتحسُن وضع الفريق خلال الفترة المقبلة" .

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سيف الدين الجزيري المقاولون العرب الفريق الابيض

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