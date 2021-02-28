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ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأحد

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:31 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
عبد القادر عرابي
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تتواصل الجولة 24 من الدوري الإيطالي، اليوم الأحد، بالعديد من المواجهات، أبرزها قمة ميلان وروما في ملعب الأوليمبيكو.

كما يستضيف إنتر ميلان المتصدر، نظيره جنوى، بينما يواجه نابولي ضيفه بينيفينتو.

وتعادل يوفنتوس أمام مضيفه هيلاس فيرونا بهدف لهدف، بينما تعادل سبازيا مع ضيفه بارما بهدفين لهدفين، وفاز بولونيا بهدفين دون رد على لاتسيو.

وكان من المقرر أن تنطلق الجولة بلقاء يجمع بين تورينو وساسولو أمس الجمعة، إلا أن المباراة تم تأجيلها.

على صعيد صراع الهدافين، عزز كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، موقعه في صدارة الهدافين برصيد 19 هدفاً، متجاوزاً روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، برصيد 17 هدفاً.

وفيما يلي، قائمة هدافي الدوري الإيطالي، قبل لقاءات اليوم الأحد.

1- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) – 19 هدفاً.
2- روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) – 17 هدفاً.
3- زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان) – 14 هدفاً.
4- تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) – 14 هدفاً.
5- لويس مورييل (أتالانتا) – 14 هدفاً.
6- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) – 13 هدفاً.
7- أندريا بيلوتي (تورينو) – 11 هدفاً.
8- جواو بيدرو (كالياري) – 11 هدفاً.
9- لورينز إنسيني (نابولي) – 10 أهداف.
10- لورينزو إنسيني (نابولي) – 10 أهداف.

وفيما يلي، ترتيب الدوري الإيطالي قبل بداية الجولة 24 على النحو التالي.

1- إنتر ميلان 53 نقطة.
2- ميلان 49 نقطة.
3- يوفنتوس 45 نقطة.
4- روما 44 نقطة.
5- أتالانتا 43 نقطة.
6- لاتسيو 43 نقطة.
7- نابولي 40 نقطة.
8- ساسولو 35 نقطة.
9- هيلاس فيرونا 34 نقطة.
10- سامبدوريا 30 نقطة.
11- جنوى 26 نقطة.
12- بولونيا 25 نقطة.
13- أودينيزي 25 نقطة.
14- فيورنتينا 25 نقطة.
15- بينيفينتو 25 نقطة.
16- سبازيا 24 نقطة.
17- تورينو 20 نقطة.
18- كالياري 15 نقطة.
19- بارما 14 نقطة.
20- كروتوني 12 نقطة.

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