Advertisements

نجم الزمالك السابق يتوقع انتقال مصطفى محمد إلى عملاق أوروبي

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:30 ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
الفجر الرياضي
Advertisements

تغنى لاعب نادي الزمالك السابق بالنجم المصري مصطفى محمد المحترف في صفوف جالطة سراي التركي.

وأضافَ عبد العزيز في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : لم أتفاجأ من سرعة انسجام مصطفى محمد مع جالاتاسراي ، فهو لاعب متميز وأشرفت على تدريبه بنادي الزمالك و تنبأت له بالنجاح في الإحتراف ، كما أنه انتقل لنادِ عريق ودوري قوي وأجواء مختلفة تماماً عن أجواء الدوري المصـري الممتاز .

واختتم: "أتوقع انتقال مصطفى محمد لأحد الأندية في الدوريات الخمس الكبرى قريباً".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نجم الزمالك اخبار الزمالك اليوم

أخبار تهمك

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. تعليق رئيس جامعة المنصورة على فيديو تعقيم المدرجات

منذ 39 دقيقة

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بدء تسجيل المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

ميسي يتراجع عن فكرة الرحيل عن برشلونة

منذ ساعة و 8 دقيقة

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الزمالك يحدد شروطه للبقاء في ميت عقبة

منذ حوالي 6 ساعات

المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

منذ حوالي 8 ساعات

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 18 ساعة

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

مدرب الزمالك السابق: لن أعود مجددا للعمل في الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

وزير التعليم: أجهزة سيادية ترصد "مافيا" تسريب الامتحانات وسنواجهم (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:54 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

07:10 م

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

06:29 م

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

08:01 م

عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

01:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»