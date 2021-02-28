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نجم الزمالك السابق يتوقع انتقال مصطفى محمد إلى عملاق أوروبي
الأحد 28/فبراير/2021 - 06:30 ص
الفجر الرياضي
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تغنى لاعب نادي الزمالك السابق بالنجم المصري مصطفى محمد المحترف في صفوف جالطة سراي التركي.
وأضافَ عبد العزيز في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : لم أتفاجأ من سرعة انسجام مصطفى محمد مع جالاتاسراي ، فهو لاعب متميز وأشرفت على تدريبه بنادي الزمالك و تنبأت له بالنجاح في الإحتراف ، كما أنه انتقل لنادِ عريق ودوري قوي وأجواء مختلفة تماماً عن أجواء الدوري المصـري الممتاز .
واختتم: "أتوقع انتقال مصطفى محمد لأحد الأندية في الدوريات الخمس الكبرى قريباً".
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