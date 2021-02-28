نجم الزمالك السابق يتوقع انتقال مصطفى محمد إلى عملاق أوروبي





تغنى لاعب نادي الزمالك السابق بالنجم المصري مصطفى محمد المحترف في صفوف جالطة سراي التركي.





وأضافَ عبد العزيز في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : لم أتفاجأ من سرعة انسجام مصطفى محمد مع جالاتاسراي ، فهو لاعب متميز وأشرفت على تدريبه بنادي الزمالك و تنبأت له بالنجاح في الإحتراف ، كما أنه انتقل لنادِ عريق ودوري قوي وأجواء مختلفة تماماً عن أجواء الدوري المصـري الممتاز .





واختتم: "أتوقع انتقال مصطفى محمد لأحد الأندية في الدوريات الخمس الكبرى قريباً".



