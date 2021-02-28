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ميدو: تلقيت اتصالات من أوروبا بشان مصطفى محمد

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:02 ص
ميدو
ميدو
الفجر الرياضي
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تحدث أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق عن مفاجأة سارة بشأن مصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي.


وقال ميدو في برنامجه "أوضة اللبس" اليوم: "مصطفي محمد حقق بداية رائعة مع جالاتا سراي، ولفت الأنظار إليه سريعا".


وتابع: "كل الوكلاء بدأوا يستفسروا عنه، "مصر عندها راس حربة عالي اوي في تركيا".


وواصل: "تلقيت اتصالات من بعض الوكلاء بأوروبا للاستفسار عن مصطفي محمد بعد تألقه مع جالاتا سراي".


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مصطفى محمد رياضة جالطة سراي اخبار

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