Advertisements
ميدو: تلقيت اتصالات من أوروبا بشان مصطفى محمد
الأحد 28/فبراير/2021 - 07:02 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
تحدث أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق عن مفاجأة سارة بشأن مصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي.
وقال ميدو في برنامجه "أوضة اللبس" اليوم: "مصطفي محمد حقق بداية رائعة مع جالاتا سراي، ولفت الأنظار إليه سريعا".
وتابع: "كل الوكلاء بدأوا يستفسروا عنه، "مصر عندها راس حربة عالي اوي في تركيا".
وواصل: "تلقيت اتصالات من بعض الوكلاء بأوروبا للاستفسار عن مصطفي محمد بعد تألقه مع جالاتا سراي".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements