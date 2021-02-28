ميدو: تلقيت اتصالات من أوروبا بشان مصطفى محمد

تحدث أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق عن مفاجأة سارة بشأن مصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي.





وقال ميدو في برنامجه "أوضة اللبس" اليوم: "مصطفي محمد حقق بداية رائعة مع جالاتا سراي، ولفت الأنظار إليه سريعا".





وتابع: "كل الوكلاء بدأوا يستفسروا عنه، "مصر عندها راس حربة عالي اوي في تركيا".





وواصل: "تلقيت اتصالات من بعض الوكلاء بأوروبا للاستفسار عن مصطفي محمد بعد تألقه مع جالاتا سراي".



