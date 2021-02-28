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جوارديولا يكشف عن أكبر إنجاز حققه مان سيتي هذا الموسم

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:31 ص
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
الفجر الرياضي
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علق بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على الأداء الذي قدمه فريقه أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وتفوق مانشستر سيتي على وست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف، مساء أمس السبت، ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات مساء أمس السبت: "واجهنا مباراة صعبة أمام خصم "مذهل"".

 وتابع: "الفوز ب20 مباراة في تلك الفترة أمر صعب للغاية، وأعتبره أحد أكبر الإنجازات التي حققناها، في ظل أننا نلعب مباراة كل ثلاثة أيام بالإضافة لظروف كورونا".

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