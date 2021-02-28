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طنطا أولى محطات "المتفائل" ضمن "التجوال والمواجهة"

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:14 ص
بوابة الفجر
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يسافر فريق عمل عرض  "المتفائل " من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح تحت إدارة الفنان إيهاب فهمي، ضمن مشروع المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار ، إلى مدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم الأحد، ليستعد لتقديم ٥ ليالي عرض ابتداء من  يوم الأثنين المقبل ١ مارس و حتى الجمعة الموافق ٥ مارس ، على مسرح المركز الثقافي بطنطا في تمام الساعة السابعة مساء ، ضمن  الخطة التي تنظمها فرقة مسرح المواجهة و التجوال  تحت إدارة الفنان محمد الشرقاوي. 


جدير بالذكر ان مدينة طنطا هي أول  محطات العرض خارج القاهرة و الاسكندرية ، حيث من المقرر تقديمه بمحافظات كفر الشيخ ،  أسيوط و الأقصر خلال شهر مايو المقبل ضمن مشروع المواجهة و التجوال، حيث تقدم جميع عروضه بالمحافظات بالمجان. 


تدور أحداث "المتفائل " حول شخص حارب كل المشاكل و الأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، العرض من  بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سميحة عبد الهادي ، عزت زين، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام.

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مسرحية طنطا المتفائل

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