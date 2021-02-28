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ميدو لاتحاد الكرة عن رحيل محمود سعد: "نرد الجميل بالإساءة"

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:31 ص
ميدو
ميدو
الفجر الرياضي
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وجه أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، انتقادات إلى اتحاد الكرة على خلفية رحيل محمود سعد المدير الفني السابق للجبلاية.

وقال ميدو في تصريحات خلال برنامجه "أوضة اللبس" عبر قناة النهار: "الدوري المصري "كنز" لما يمتلكه من تاريخ وأندية عريقة، مع ذلك لا نجيد إدارته بالمستوي الذي يليق به، لو قلدنا أوروبا في حاجات "بسيطة" هتزيد قيمة المسابقة بشكل كبير جدا".

وواصل: "مواجهة الأهلي وطلائع الجيش لن تكون سهلة علي موسيماني ولاعبيه، طلائع الجيش يمتلك فريق وجهاز فني مميز".

وتابع: "يجب أن يعرف اتحاد الكرة كيف يحترم رموز الكرة المصرية ومحمود سعد واحد منهم، للأسف "نرد الجميل بالإساءة".

واختتم ميدو تصريحاته: "مينفعش الطريقة التي رحل بها الدكتور محمود سعد عن اتحاد الكرة".

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ميدو محمود سعد اتحاد الكرة

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