"الأموال العامة" تتعقب المتورطين في بناء برجين سكنيين بأحكام مزورة في القليوبية

كشفت وزارة الداخلية في بيان لها، تفاصيل القبض على شخص، شارك في بناء برجين سكنيين في القليوبية، بأحكام مزورة.





وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام موظف بإحدى الوحدات المحلية بالقليوبية - مقيم بالقاهرة، باستغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع شخصين -أحدهما توفى ديسمبر 2020- وتمكينهما من الحصول على رخصتي بناء ثلاث أدوار، وذلك بإعتماد وقبول سندي ملكية قطعتي الأرض الصادر لهما رخصتي البناء (سند الملكية - عبارة عن حكمين صحة توقيع)، والموافقة القانونية بإصدار رخصتي البناء المشار إليهما دون إتباع الإجراءات القانونية.





وأضافت الوزارة: تبين أن كلا الحكمين هما لحكم واحد (صحة توقيع) وتم إستخدام صورته الضوئية في رخصتي البناء بعد تعديل البيانات مما مكنهما من الحصول على رخصتي البناء وبناء برجين سكنيين بارتفاع عشرة أدوار وبيع الوحدات والتربح منها دون وجه حق.



