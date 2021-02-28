قبل مواجهة الأهلي.. اللاعب الوحيد الذي خطف أنظار ميدو في طلائع الجيش

كشف أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، عن أكثر لاعب يعجبه في فريق طلائع الجيش قبل ساعات من مواجهة الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.





وقال ميدو في تصريحات خلال برنامجه "أوضة اللبس" في الساعات الأولى من صباح اليوم: "مهند لاشين اكتر لاعب بيعجبني في طلائع الجيش، لاعب وسط "محترم"، قليل الأخطاء، وهناك أخبار تشير لانضمامه للمنتخب".





وتابع: "واجهت عبد الحميد بسيوني "المدير الفني لطلائع الجيش" كمدرب للزمالك، وأراه يلعب دائما للهجوم حتي أمام الفرق الكبيرة".





ويستضيف الأهلي نظيره طلائع الجيش، مساء اليوم الأحد على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر، بالدوري المصري الممتاز.



