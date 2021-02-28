أكثر ما يقلق ريال مدريد بشأن صفقة "هالاند"

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود حالة من القلق داخل جدران ريال مدريد الإسباني على مصير صفقة النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني بسبب أندية الدوري الإنجليزي.





وأشار موقع ديفينسا سينترال الإسباني إلى أن هالاند البالغ من العمر 20 عامًا سيشعل الصراع بين عمالقة أوروبا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تألقه الملفت بقميص بروسيا دورتموند في الموسم الحالي، حيث سجل 27 هدفًا في 25 مباراة.





وأكد الموقع الإسباني أنه هناك اهتمام كبير من قبل أندية الدوري الإنجليزي وتحديدًا قطبي مانشستر وتشيلسي بالتعاقد مع هالاند في الصيف المقبل وهو ما يهدد رغبة ريال مدريد في حسم الصفقة.





وأفاد الموقع الإسباني بأن هالاند يعتبر هدفًا لا غنى عنه بالنسبة لريال مدريد في الصيف المقبل لكن حالة القلق التي تنتاب مسئولي الملكي سببها تفوق الأندية الإنجليزية في الجانب الاقتصادي.





وأوضح الموقع الإسباني أن جميع الأندية عانت من أزمة اقتصادية ضخمة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا وغياب الجماهير عن الملاعب إلا أن الدوري الإنجليزي تحديدًا يمنح أموالًا باهظة للأندية المشاركة في البطولة من حقوق بيع بث المباريات، حيث تم توزيع نحو 2 مليار و500 مليون يورو مقابل مليار و400 مليون فقط في الدوري الإسباني.



