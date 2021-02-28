"كانت بنتي اللي ما خلفتهاش".. دارين حداد تنهار بالبكاء حزنا على وفاة كلبتها





انهارت الفنانة التونسية دارين حداد، من البكاء من الحزن الشديد على وفاة كلبتها.





ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها بإنسجرام يظهر خلاله الطبيب البيطري أثناء الكشف على كلبتها، وسط حالة من البكاء.





وقالت دارين: يمكن ما حد يستوعب علاقتى بيها أد إيه ولكنها روحى، وعلى فكرة في ثانية رجعت وما فهمتش حاجة مش مستوعبة كانت تلعب معايا في العربية وإحنا جايين في الطريق وفى ثانية رجعت".





وأضافت: "بالنسبة لى لم تكن كلبة ولكن كانت بنتي اللي ما خلفتهاش مش كلبة، ناقص شوية وتنطق.. بتفهم كل حاجة.. أنا مش مستوعبة إنى لما أدخل البيت مش موجودة".



