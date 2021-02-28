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القوات الأفغانية تقتل 9 من عناصر حركة طالبان

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:06 ص
أرشيفية
أرشيفية
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نفذت القوات الأفغانية، عملية أمنية في قندهار، أسفرت عن مقتل 9 من عناصر حركة طالبان، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية، في خبر عاجل.

يذكر أن حركة طالبان الأفغانية حركة قومية-إسلامية سنية سياسية مسلحة يصفها معارضوها بالمتطرفة، ويعتقد قياداتها أنهم يطبّقون الشريعة الاسلامية. نشأت عام 1994م وحكمت أجزاء كبيرة من أفغانستان وسيطرت على العاصمة الأفغانية كابل في 27 سبتمبر 1996م. وقد أعلنت قيام الإمارة الإسلامية في أفغانستان وأميرها الحالي هو هبة الله أخوند زاده. وهي حركة تلتزم بتحريم مذهب أهل السنة للهجمات على المدنيين الأبرياء الذين لا يعينون العمليات القتالية ضدها بشكل مقصود وهي تختلف عن حركة طالبان باكستان.

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