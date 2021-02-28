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أمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:10 ص
أرشيفية
أرشيفية
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد الموافق 28 فبراير2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأحد نهارًا:
- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

طقس الأحد ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
- طقس بارد على جنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (40% تقريبًا).
- شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

بيان بدرجات الحرارة:
أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 11 والعظمى 22
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 22
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 11 والعظمى 22
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 11 والعظمى 20
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 19
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 12 العظمى 20
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 11 والعظمى 17
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 10 والعظمى 18
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 10 والعظمى 22
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 13 العظمى 20
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 12 والعظمى 20
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 22
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 22
درجات الحرارة في السويس الصغرى 11 والعظمى 23
درجات الحرارة في العريش الصغرى 10 والعظمى 21
درجات الحرارة في رفح الصغرى 10 والعظمى 20
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 21
درجات الحرارة في نخل الصغرى 08 العظمى 19
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 14 والعظمى 21
درجات الحرارة في طابا الصغرى 13 والعظمى 20
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 05 والعظمى 16
درجات الحرارة في الطور الصغرى 13 والعظمى 22
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 24
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 14 والعظمى 25
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 23
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 09 والعظمى 22
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 22
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 08 والعظمى 22
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 08 والعظمى 23
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 09 والعظمى 24
درجات الحرارة في قنا الصغرى 09 والعظمى 24
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 10 والعظمى 26
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 10 والعظمى 26
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 25
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 25
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 15 والعظمى 27
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 26
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 16 والعظمى 25
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 24

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