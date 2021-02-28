Advertisements

هجوم على السعودية وفتح باب التسجيل للمواطنين للحصول على اللقاح.. 10 أحداث وقعت وأنت نائم

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:35 ص
علم المملكة العربية السعودية
علم المملكة العربية السعودية
Advertisements
وقعت خلال ساعات الليل الماضية العديد من الأحداث التي تهم قراء الفجر، ونعرضها لكم في السطور التالية:

نفذت القوات الأفغانية، عملية أمنية في قندهار، أسفرت عن مقتل 9 من عناصر حركة طالبان، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية، في خبر عاجل.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام موظف بإحدى الوحدات المحلية بالقليوبية - مقيم بالقاهرة، باستغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع شخصين -أحدهما توفى ديسمبر 2020- وتمكينهما من الحصول على رخصتي بناء ثلاث أدوار، وذلك بإعتماد وقبول سندي ملكية قطعتي الأرض الصادر لهما رخصتي البناء (سند الملكية - عبارة عن حكمين صحة توقيع)، والموافقة القانونية بإصدار رخصتي البناء المشار إليهما دون إتباع الإجراءات القانونية.

الدفاع المدني السعودي: أضرار مادية بسبب شظايا الصاروخ الباليستي
أعلنت قوات الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، أن تناثر شظايا اعتراض الصاروخ الباليستي على عدة أحياء سكنية بالرياض.

أعلنت قوات الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، مباشرة حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي حوثي على عدة أحياء سكنية في مواقع متفرقة بالرياض.

وقالت الوزارة في بيان لها: "ابعتولنا كل أسئلتكم واستفساراتكم عن تطعيم مرض شلل الأطفال، وهنرد عليكم من خلال أطباء متخصصين على كل منصات وزارة الصحة والسكان".

أعلن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، لإعادة الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة سادسة باتجاه المملكة، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.

أعلنت السلطات الأمريكية قبل قليل، إجازة استخدام لقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا للبالغين، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.

أعرب مجلس الوزراء السوداني، عن تطلعه لنزع فتيل الأزمة مع إثيوبيا، مؤكدًا في الوقت نفسه على سيادة السودان على كامل أراضية، وفقا لما أفادت قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 533 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 140460 حالة حتى اليوم.

انطلق منذ قليل الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا من قبل وزارة الصحة والسكان، حيث حددت الوزارة الفئات المستحقة للحصول على اللقاح بعد الأطقم الطبية التي انتهت الوزارة منها في كافة مستشفياتها ومستشفيات القوات المسلحة وكذلك الجامعية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر السعودية الحوثيين

أخبار تهمك

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 14 ساعة

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

ميدو لاتحاد الكرة عن رحيل محمود سعد: "نرد الجميل بالإساءة"

منذ ساعة الا ربع

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بدء تسجيل المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

ميسي يتراجع عن فكرة الرحيل عن برشلونة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مدرب الزمالك السابق: لن أعود مجددا للعمل في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

منذ حوالي 6 ساعات

وزير التعليم: أجهزة سيادية ترصد "مافيا" تسريب الامتحانات وسنواجهم (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

ميدو: تلقيت اتصالات من أوروبا بشان مصطفى محمد

منذ ساعة و 14 دقيقة

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

منذ حوالي 9 ساعات

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعة

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

مقتل 15 حوثيا بانفجار صاروخ باليستي أثناء محاولة إطلاقه على السعودية

عاجل.. السعودية تحبط استهداف مدنيين في العاصمة الرياض بـ"صاروخ باليستي"

إحباط هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على السعودية

عاجل.. تحالف دعم الشرعية في اليمن يدمر 4 مسيرات حوثية

لتعزيز ثقة الأمريكيين.. نائب ترامب يتلقى لقاح فيروس كورونا

مسؤول بالبيت الأبيض: بايدن يتلقى لقاح كورونا الأسبوع المقبل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:54 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

06:29 م

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

07:10 م

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

08:01 م

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

08:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»