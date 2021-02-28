هجوم على السعودية وفتح باب التسجيل للمواطنين للحصول على اللقاح.. 10 أحداث وقعت وأنت نائم

وقعت خلال ساعات الليل الماضية العديد من الأحداث التي تهم قراء الفجر، ونعرضها لكم في السطور التالية:





نفذت القوات الأفغانية، عملية أمنية في قندهار، أسفرت عن مقتل 9 من عناصر حركة طالبان، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية، في خبر عاجل.





وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام موظف بإحدى الوحدات المحلية بالقليوبية - مقيم بالقاهرة، باستغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع شخصين -أحدهما توفى ديسمبر 2020- وتمكينهما من الحصول على رخصتي بناء ثلاث أدوار، وذلك بإعتماد وقبول سندي ملكية قطعتي الأرض الصادر لهما رخصتي البناء (سند الملكية - عبارة عن حكمين صحة توقيع)، والموافقة القانونية بإصدار رخصتي البناء المشار إليهما دون إتباع الإجراءات القانونية.





الدفاع المدني السعودي: أضرار مادية بسبب شظايا الصاروخ الباليستي

أعلنت قوات الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، أن تناثر شظايا اعتراض الصاروخ الباليستي على عدة أحياء سكنية بالرياض.





أعلنت قوات الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، مباشرة حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي حوثي على عدة أحياء سكنية في مواقع متفرقة بالرياض.





وقالت الوزارة في بيان لها: "ابعتولنا كل أسئلتكم واستفساراتكم عن تطعيم مرض شلل الأطفال، وهنرد عليكم من خلال أطباء متخصصين على كل منصات وزارة الصحة والسكان".





أعلن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، لإعادة الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة سادسة باتجاه المملكة، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.





أعلنت السلطات الأمريكية قبل قليل، إجازة استخدام لقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا للبالغين، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.





أعرب مجلس الوزراء السوداني، عن تطلعه لنزع فتيل الأزمة مع إثيوبيا، مؤكدًا في الوقت نفسه على سيادة السودان على كامل أراضية، وفقا لما أفادت قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 533 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 140460 حالة حتى اليوم.



