كورونا في 24 ساعة.. إجازة لقاح جديد في أمريكا ومصر تبدأ خطوات تطعيم المواطنين

بينما يواصل فيروس كورونا المستجد هجومه الشرس على البشر، يسعى العلماء إلى وضع حد لانتشاره من خلال تطوير اللقاحات، بينما ينظر المواطنون إلى هذه المعركة بترقب شديد.





ونعرض لكم في السطور التالية آخر تطورات ملف فيروس كورونا والتي حدثت خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث ارتفع عدد الإصابات عالميا -حتى كتابة هذه السطور- إلى 114،379،919 حالة، بينما وصل عدد حالات الوفاة إلى 2،537،579 حالة وفاة.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 533 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 140460 حالة.





انطلق منذ قليل الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا من قبل وزارة الصحة والسكان، حيث حددت الوزارة الفئات المستحقة للحصول على اللقاح بعد الأطقم الطبية التي انتهت الوزارة منها في كافة مستشفياتها ومستشفيات القوات المسلحة وكذلك الجامعية.





أعلنت السلطات الأمريكية قبل قليل، إجازة استخدام لقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا للبالغين، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.





انطلق منذ قليل الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا من قبل وزارة الصحة والسكان، حيث حددت الوزارة الفئات المستحقة للحصول على اللقاح بعد الأطقم الطبية التي انتهت الوزارة منها في كافة مستشفياتها ومستشفيات القوات المسلحة وكذلك الجامعية.



