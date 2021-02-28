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سعر الدولار اليوم الأحد 28-2-2021 في البنوك

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:12 ص
بوابة الفجر
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 حافظ سعر الدولار على استقراره خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد 28-2-2021 ختام تعاملات شهر فبراير، وجاءت سجلت اسعار الدولار مقابل الجنيه النصري خلال تعاملات اليوم الأحد 28-2-2021 ، بجميع البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

 15.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.

 15.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.

 15.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة

15.63 جنيه للشراء.

 15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.63 جنيه للشراء.

 15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.63 جنيه للشراء.

 15.73 جنيه للبيع.

 

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