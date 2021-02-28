أسعار الذهب اليوم الأحد 28-2-2021 في السوق المحلي

استقرت اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الأحد 28-2-2021، بعد خسائر قوية حققتها في تعاملات الامس، حيث تكبدت أسعار الذهب خسائر جديدة امس السبت بقيمة 10 جنيهات في الجرام الواحد مع هبوط سعر الذهب العالمي.





أسعار الذهب اليوم الأحد 28-2-2021





عيار 21 يسجل 766 جنيها





عيار 18 يسجل 657 جنيها





عيار 24 يسجل 876 جنيها





الجنيه الذهب يسجل 6128 جنيها



















