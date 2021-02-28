Advertisements
أسعار الذهب اليوم الأحد 28-2-2021 في السوق المحلي
الأحد 28/فبراير/2021 - 08:20 ص
Advertisements
استقرت اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الأحد 28-2-2021، بعد خسائر قوية حققتها في تعاملات الامس، حيث تكبدت أسعار الذهب خسائر جديدة امس السبت بقيمة 10 جنيهات في الجرام الواحد مع هبوط سعر الذهب العالمي.
أسعار الذهب اليوم الأحد 28-2-2021
عيار 21 يسجل 766 جنيها
عيار 18 يسجل 657 جنيها
عيار 24 يسجل 876 جنيها
الجنيه الذهب يسجل 6128 جنيها
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements