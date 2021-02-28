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أسعار الذهب اليوم الأحد 28-2-2021 في السوق المحلي

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:20 ص
بوابة الفجر
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استقرت اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الأحد 28-2-2021، بعد خسائر قوية حققتها في تعاملات الامس، حيث تكبدت أسعار الذهب  خسائر جديدة امس السبت بقيمة 10 جنيهات في الجرام الواحد مع هبوط سعر الذهب العالمي.

 أسعار الذهب اليوم الأحد 28-2-2021

عيار 21 يسجل 766 جنيها

عيار 18 يسجل 657 جنيها

عيار 24 يسجل 876 جنيها

الجنيه الذهب يسجل 6128 جنيها


 



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