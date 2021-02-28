Advertisements

أسعار الدواجن اليوم الأحد 28-2-2021

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:34 ص
بوابة الفجر
Advertisements
استقرت أسعار الدواجن اليوم الأحد 28-2-2021 ، في ظل استقرار حالة العض والطلب في السوق المحلي وفي الوقت التى قامت فيه وزارة التموين بطرح كميات اضافيىة من الدواجن المجمدة بأسعار مدعومة.

أسعار الدواجن اليوم الأحد 28-2-2021:

الدواجن الحمراء ما بين 27 جنيها إلى 30 جنيها

 بط مولار تراوح ما بين 13 جنيها إلى 14 جنيها

البط مسكوفي تراوح ما بين 12.5 جنيه إلى 13.5 جنيه

 البط الفرنساوي تراوح ما بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات

الكتكوت البلدي تراوح ما بين 1.80 جنيه إلى 2 جنيه

 لحم الارانب تراوح ما بين 40 جنيها إلى 42 جنيها

 لحم أمهات ابيض تراوح ما بين 16 جنيها إلى 17 جنيها.

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 25-2-2021 :

سجل سعر كرتونة البيض المزارع تتراوح  بين 38-40 جنيها للكرتونة

 سعر كرتونة البيض للبلدي بين 44-47 جنيها.







شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الدواجن اسعار الدواجن في الاسواق اسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن

أخبار تهمك

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 15 ساعة

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يُقرر بيع نجم الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

المصائب تنهال على برشلونة بعد تخطي عقبة إشبيلية

منذ حوالي 10 ساعة

قبل التطعيم بساعات.. تعرف على سعر لقاح كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

ميسي يتراجع عن فكرة الرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

أكثر ما يقلق ريال مدريد بشأن صفقة "هالاند"

منذ ساعة

مدرب الزمالك السابق: لن أعود مجددا للعمل في الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

قبل مواجهة الأهلي.. اللاعب الوحيد الذي خطف أنظار ميدو في طلائع الجيش

منذ ساعة

وزير التعليم: أجهزة سيادية ترصد "مافيا" تسريب الامتحانات وسنواجهم (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو: تلقيت اتصالات من أوروبا بشان مصطفى محمد

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

اسعار الفراخ البيضا اليوم الأحد 27-10-2019 .. 24 جنيها لكيلو اللحم الأبيض و30 للبلدى

اسعار الفراخ البيضا اليوم الأربعاء 30-10-2019.. استقرار اسعار الكتاكيت في الأسواق

اسعار الفراخ البيضا اليوم الخميس 31-10-2019 وكرتونة البيض في الأسواق المحلية

أسعار الدواجن اليوم الأحد 21-2-2021 في السوق المحلي

أسعار الدواجن اليوم الاثنين 22-2-2021.. كرتونة البيض تسجل 38 جنيها

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 23-2-2021.. كيلو الأبيض يبدأ من 26 جنيها

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:29 م

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

07:10 م

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

08:01 م

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

08:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»