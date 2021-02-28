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اليوم.. طلاب الصف الثاني الثانوي يخوضون امتحاني اللغة للعربية والتفاضل

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:18 ص
أرشيفية
أرشيفية
ريم محمود
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بدأ طلاب الصف الثاني الثانوي في التوافد علي لجان الثانوية العامة لخوض امتحاني مادتي اللغة العربية والتفاضل ومن المقرر أن يبدأ الامتحان علي المنصة الخاصة بالتابلت في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

ووعد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بحل مشاكل السيستم اليوم الأحد بالتزامن مع اليوم الأول لامتحانات الصف الثاني الثانوي.

هذا، وقررت وزارة التربية والتعليم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقي لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق، إضافة إلى عقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

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