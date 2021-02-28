بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

أعلن رجائي عطية نقيب المحامين، ورئيس إتحاد المحامين العرب، أنه يتابع مع نقيب فرعية كفر الشيخ، للوقوف على آخر المستجدات بخصوص واقعة وفاة حسين خضر المحامي بقطور.





وأكد "عطية"، في بيان عاجل له، أن الأمر الآن قيد تحقيقات النيابة العامة، ومن غير الملائم الإفصاح عن المعلومات بما قد يثير الجدل حول ظروف وملابسات الواقعة، وقد يؤثر على سلامة وإجراءات التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في ذلك الشأن.



