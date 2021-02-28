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بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:31 ص
رجائي عطية
رجائي عطية
آيات عامر
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أعلن رجائي عطية نقيب المحامين، ورئيس إتحاد المحامين العرب، أنه يتابع مع نقيب فرعية كفر الشيخ، للوقوف على آخر المستجدات بخصوص واقعة وفاة حسين خضر المحامي بقطور.

وأكد "عطية"، في بيان عاجل له، أن الأمر الآن قيد تحقيقات النيابة العامة، ومن غير الملائم الإفصاح عن المعلومات بما قد يثير الجدل حول ظروف وملابسات الواقعة، وقد يؤثر على سلامة وإجراءات التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في ذلك الشأن.

وتابع نقيب المحامين: "إننا نطمئن أعضاء الجمعية العمومية للمحامين على مستوى الجمهورية، بأن الملف قيد المتابعة أولًا بأول، وأني أولي أهمية كبرى له، كما أنني ستعامل وفق الأطر القانونية اللازمة وصولًا إلى الحفاظ على حقوق الزميل المغفور له، في سرعة الوقوف على الجناة والقصاص منهم وفق القانون والشرعية الإجرائية، وكلنا ثقة في نزاهة تحقيقات النيابة العامة والقضاء المصري".

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