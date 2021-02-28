



استقرت أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأحد 28-2-2021 ، ليسجل سعر البلطي الأسواني، بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطي الفيلية 30 – 110 جنيهات للكيلو، وسجل البلطي المزارع "1" 18-20 جنيها للكيلو، وأسعار البلطي المزارع 2، لتتراوح بين 16-17 جنيها للكيلو.





وتراوحت أسعار السمك البوري 1، بين 40 - 50 جنيها للكيلو مقابل 40 – 48 جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2" لتسجل 32-38 جنيها الكيلو، وسعر البربون "1" لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون "2" 25-35 جنيها للكيلو، وسعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو، مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.





وتراوحت أسعار المكرونة السويسي، بين 60 -70جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجي 26 – 30جنيها للكيلو، وبرانيس إسكندراني 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها.





وسعر السمك الثعابين تراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها.









قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، إن بحيرة مريوط 16 ألف فدان مسطح مائي وتتيع هيئة الثروة السمكية، وبها 12 ألف صياد، وتنتج بحيرة مريوط ما بين 11 إلى 12 ألف طنا من الأسماك.





كما تنتج مصر 2 مليون طن من الأسماك سنويا ومتوقع الزيادة لـ 2.5 مليون طن في 2025، ما يجعلها في المرتبة السادسة عالميا في الإنتاج السمكي والأولى أفريقيا كما تحتل المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج البلطي.



