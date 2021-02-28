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"الرقابة المالية": 115 مليار جنيه قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:37 ص
بوابة الفجر
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كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن صدد صناديق الاستثمار الجديدة التي تم الموافقة عليها خلال عام 2020، وبغلت 7 صناديق استثمار منها 3 صناديق جاري تغطية الاكتتاب الخاص بها، ليصل إجمالي عدد الصناديق العامة في مصر بنهاية عام 2020 نحو 114 صندوق استثمار بصافي أصول 71.8 مليار جنيه-بعد استبعاد الجاري تغطية اكتتابها- مضيفة أن الصناديق التي الجديدة التي تمت الموافقة عليها هى، صندوق استثمار بنك قناة السويس النقدي للسيولة ذو العائد اليومي التراكمي، صندوق شركة مصر للتأمين "استثمار وأمان" لحماية رأس المال ذو المزايا التأمينية، صندوق ازيموت لأدوات الدخل الثابت "ادخار-AZ"، صندوق استثمار صواري فينشرز مصر1، صندوق استثمار "إن آي كابيتال النقدي ذو العائد اليومي"، صندوق استثمار شركة ثروة لتأمينات الحياة النقدي للسيولة بالجنيه المصري والعائد اليومي التراكمي، شركة صندوق التعمير العقاري-نمو، والثلاثة الأخيرة جاري تغطية اكتتابها.
 
أوضحت الهيئة، في تقريرها السنوي، توزيع جهات إصدار صناديق الاستثمار في مصر، وسيطرت البنوك على الحصة الأكبر بإجمالي 90 صندوق، يليها 20 صندوق مؤسس في شكل شركة مساهمة مقسم بين 9 صناديق مغلقة و11 مفتوحة، ثم 5 صناديق مؤسسة من قبل شركات التأمين، وصندوقين مؤسسين من قبل شركات مدير استثمار.
 
يذكر أن قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى بلغت ما يزيد على 115 مليار جنيه مقارنة بـ139.2 مليار جنيه في عام 2019، ومع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات السندات وصلت القيمة إلى ما يزيد على 187 مليار جنيه مقارنة بما يقرب من 220 مليار جنيه في العام الماضي.
 
واستمر استخدام آلية التوريق من قبل الشركات كأحد مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال، حيث بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 24 مليار جنيه فى عام 2020، وهى أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصرى.

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