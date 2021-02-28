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ارتفاع عدد الشركات المنشأة في كوريا الجنوبية بنسبة 15%

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:52 ص
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات أن عدد الشركات المنشأة حديثا في كوريا الجنوبية سجل أعلى مستوى له بارتفاع قدره أكثر من 15 في المائة عام 2020 رغم جائحة فيروس كورونا.

وبحسب وكالة "يونهاب" للأنباء، فإنه تم إنشاء ما مجموعه 1.48 مليون شركة جديدة العام الماضي، بزيادة قدرها 15.5 في المائة عن العام الذي سبقه، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة.

وقالت الوزارة: "زاد عدد الشركات التي تمارس الأعمال بشكل غير مباشر، نظرا إلى تفشي فيروس كوفيد - 19، لكن تقلص عدد الشركات التي تمارس الأعمال وجها لوجه".

وتم إنشاء ما مجموعه 390055 من شركات تجارة التجزئة وتجارة الجملة العام الماضي، بزيادة قدرها 17 في المائة في عام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه، بينما زاد عدد شركات التكنولوجيا الجديدة بنسبة 3.8 في المائة، ليصل إلى 228950 شركة.

في المقابل، انخفض عدد المطاعم ومرافق الإيواء المنشأة حديثا بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 166500، في حين تراجع عدد شركات الخدمات الشخصية المنشأة حديثا بنسبة 4.7 في المائة، ليصل إلى 54 ألف شركة.

وبلغ عدد الأعمال المنشأة حديثا التي يمارسها شخص واحد نحو 1.36 مليون في العام الماضي، بزيادة قدرها 15.8 في المائة عن العام الذي سبقه، ويمثل ذلك 91.6 في المائة من إجمالي عدد الشركات المنشأة حديثا في العام الماضي، وفقا للبيانات.

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